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В Тюменской области 170 человек заболели клещевым энцефалитом и боррелиозом

Общество, 13:25 16 августа 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

87 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 83 - боррелиозом - зарегистрировано в Тюменской области на 15 августа.

Всего с 30 марта 23 тыс. 885 жителей области пострадали от укуса клещей, в том числе 4 тыс. 226 - дети до 14 лет. Наибольшее количество присасываний зарегистрировано в Тюмень и Тюменском районе - 10 тыс. 353, Тобольск и Тобольском районе, 2 тыс. 263, Ишим и Ишимском районе, 1 тыс. 997, Заводоуковском городском округе, 1 тыс. 203.

Все пострадавшие (не привитые против КВЭ) получили экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином.

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# клещи

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