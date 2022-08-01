В деревне Вилижаны Тюменского района заменили 1,4 тысячи метров водовода

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

1,4 тыс. метров современных полимерных труб заменили старый изношенный водовод в дер. Вилижаны Каскариского образования Тюменского района, сообщает Росводоканал Тюмень.

Диаметр новых сетей вдвое больше, что позволит повысить качество и надежность водоснабжения, а также даст возможность подключить к сетям новых абонентов. Переключение сетей запланировано на 18 августа.

"Мы приняли на обслуживание сети водоснабжения деревни в начале 2020 года. Выяснилось, что трубы проложены на ненормативной глубине и зимой часто перемерзали. В жаркие дни уменьшалось давление в сети и жители жаловались на отсутствие воды", - рассказал начальник цеха эксплуатации сетей Андрей Мартюченко.

Напомним, в декабре 2020 года в Каскаринское муниципальное образование была подана чистая вода с городских водоочистных сооружений.