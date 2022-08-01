Сотрудники АО Транснефть-Сибирь" приняли участие в мотопробеге, посвященном 55-летию предприятия

| Фото: АО Транснефть-Сибирь» | Фото: АО Транснефть-Сибирь»

Работники АО "Транснефть-Сибирь" совершили мотопробег по историческим местам в Тюмени и Тобольске в честь 55-летия образования предприятия в октябре 1967 года.

Перед стартом на территории нефтепродуктоперекачивающей станции "Тюмень" состоялся торжественный митинг, в ходе которого члены клуба "Мототранснефть" приняли участие в посадке деревьев возле памятного знака.

Приветствуя участников мотопробега, генеральный директор АО "Транснефть-Сибирь" Рустэм Исламов отметил, что именно на эту производственную площадку в декабре 1965 года по первому в Западной Сибири магистральному нефтепроводу пришла урайская нефть.

"В память о людях, которые принимали участие в строительстве нефтепроводов, запускали в работу и эксплуатировали нефтеперекачивающие станции, мы на НППС "Тюмень" посадили деревья. Благодаря их титаническому труду и самоотверженности наш коллектив имеет сегодня надежную основу для дальнейшего развития", – сказал он.

В мотопробеге приняли участие более 30 активистов движения. Под флагами АО "Транснефть-Сибирь" они преодолели суммарно более 1 тыс. км по маршруту транспортировки нефти от Тюмени, Сургута и Нефтеюганска до г. Тобольска и в обратном направлении. В г. Тобольске у мемориала "Вечный огонь" участники мероприятия возложили цветы, почтив память воинов, павших в годы Великой Отечественной войны.

В г. Тобольске базируется Тобольское управление магистральных нефтепроводов – одно из старейших в структуре АО "Транснефть-Сибирь". Здесь во второй половине 60-х годов ХХ столетия велась перевалка нефти из недостроенного нефтепровода Усть-Балык – Омск на баржи, которые далее по рекам Сибири доставляли сырье на нефтеперерабатывающие заводы страны.