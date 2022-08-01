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Тюмень вошла в Топ-20 популярных маршрутов по России в бархатный сезон

Общество, 17:04 16 августа 2022

аэропорт "Рощино" | Фото: аэропорт "Рощино"

Тюмень вошла в Топ-20 популярных маршрутов по России в бархатный сезон. Таковы данные аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

Больше всего билетов с вылетами с 1 сентября по 15 октября оформлено в Сочи. Доля этого направления за год выросла с 19,2% до 32,1%. Это связано, в том числе с перераспределением пассажиропотока из закрытых южных аэропортов Краснодара, Анапы и Геленджика. Средний чек в город темных ночей составил более 8 тыс. рублей в одну сторону.

Следующие по популярности Москва и Санкт-Петербург, туда на первую половину осени оформляются 13,7% и 9,6% билетов соответственно. Средние чеки за перелет на уровне почти 7 тыс. рублей.

Продолжают список Минеральные Воды, Калининград и Махачкала.

По версии аналитиков, в начале осени востребованы не только теплые направления и две столицы, но и более прохладные локации, такие как Тюмень, Екатеринбург, Красноярск, Сургут, Мурманск, Новосибирск.

В рейтинг популярных направлений вошли также Казань, Иркутск, Владивосток, Новый Уренгой, Самара, Уфа, Омск и Челябинск.

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# путешествия , самолет

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