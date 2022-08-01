В Тюменской области создали ролик о возможностях развития молодежи

| Фото: из сообщества "Мультицентр «Моя территория» | Тюмень" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Мультицентр «Моя территория» | Тюмень" во ВКонтакте

Видеоролик "Коллабы региона 72" создали представители молодежных сообществ Тюменской области. Герои ролика рассказывают о проектной деятельности, о возможностях, которые открывают коллаборации лидеров друг с другом и Тюменской областью.

В съемках приняли участие вице-президент федерации керлинга Тюменской области Константин Пережогин, специалист по связям с общественностью Тюменской региональной организации Всероссийского общества инвалидов Елизавета Меркушина, руководитель проектного офиса мультицентра "Моя территория" в Тюмени Айгерим Уакпаева, руководитель волонтерского центра Тюменского ГМУ Мария Антонова.

Идейным вдохновителем по созданию ролика выступила креативный продюсер мультицентра "Моя территория" в Тюмени Дарья Краснова. Девушка создает и продюсирует проекты и продукты о молодежных лидерах и их инициативах. В преддверии запуска проекта "Люди, которым нужно немного больше" она создала видеоролик и привлекла к участию в нем лидеров молодежных сообществ региона.

"Тюменская область открыта для инициатив и готова поддержать идеи и проекты его жителей. В ней живут неравнодушные люди, которые готовы развивать и продвигать новые направления в родном крае. В этом ролике мы хотели показать, как коллаборации с регионом позволяют ребятам развиваться, и в то же время делать свой регион лучше", — сказала Дарья Краснова.

Отметим, в регионе действует более 400 молодежных сообществ, которые ежегодно реализуют более тысячи событий и проектов.

Социальный ролик "Коллабы региона 72" создан при поддержке Фонда президентских грантов и гранта губернатора Тюменской области.