"Росгосстрах" усовершенствовал продукты страхования для опытных автомобилистов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Компания "Росгосстрах" расширила линейку недорогих безосмотровых продуктов "Каско Профессионал", предусматривающих как страховую защиту автомобилей клиентов на случай ДТП, так и целый спектр сервисных услуг, которыми страхователи могут воспользоваться в период действия договора.

В обновленной линейке появилась версия "Каско Профессионал Максимум" с полноценным сервисным наполнением и страховой суммой в 1 млн рублей. В покрытие версии "Каско Профессионал Стандарт", как и прежде, входит возмещение до 600 тыс. рублей после ДТП с установленным виновником или при ущербе от падения на машину предметов по вине третьих лиц (также установленных) и набор услуг, которые могут понадобиться автомобилисту. Оформление полисов занимает считанные минуты, а их стоимость в зависимости от версии и территории использования варьируется от 2 тыс. 900 до 10 тыс. рублей.

"Продукты "Каско Профессионал" предназначены в первую очередь для опытных автолюбителей, уверенных в своих водительских навыках, но опасающихся попасть в аварию по чужой вине. Особую клиентскую ценность этому продукту придает тот факт, что в его покрытие входит ремонт или выплата в случае ДТП по вине третьих лиц, даже если у виновника отсутствует полис ОСАГО либо он поддельный, — говорит директор направления по управлению портфелем каско ПАО СК "Росгосстрах" Ольга Асташкина. — Появление в этой линейке двух новых продуктов позволяет автовладельцам подобрать для себя вариант страхования каско, в наибольшей степени соответствующий их потребностям и стоимости машины. В этом году количество "коробочных" полисов на страхуемые в "Росгосстрахе" впервые автомобили с пробегом приблизительно на 20% выше, чем в прошлом году. Это во многом связано с тем, что стоимость ремонта значительно выросла и лимита по полису ОСАГО может не хватить. Причем, в отличие от ОСАГО, в версиях "Стандарт" и "Максимум" даже при денежной выплате возмещение осуществляется без учета износа автомобиля и износ не учитывается во всех версиях при организации ремонта транспортного средства на СТОА".

Кроме того, в покрытие продуктов обновленной линейки "Каско Профессионал" версий "Стандарт" и "Максимум" входят сервисные услуги, потребность в которых может возникнуть у любого автомобилиста. И ими владелец полиса "Росгосстраха" может воспользоваться бесплатно. Это, в частности, помощь на дороге (подвоз топлива, замена колеса, подзарядка аккумуляторной батареи и запуск двигателя), вызов эвакуатора, поиск эвакуированной машины, консьерж по подбору нужного автосервиса, оплата такси, правовые консультации по взаимодействию с ГИБДД и действиям на месте ДТП, организация медицинской помощи в случае получения травмы при ДТП (только в прошлом году ею воспользовались более 100 клиентов "Росгосстраха").

Организация процесса оказания услуг по полисам "Каско Профессионал" происходит на цифровой платформе "Мой_Сервис Авто". Квалифицированный профессиональный автоконсультант примет и зарегистрирует заявление о страховом событии, расскажет о том, какие документы необходимо предоставить, организует помощь и поможет с подбором станции техобслуживания. Также на платформе автомобилист при необходимости может приобрести и не входящие в покрытие полиса услуги, связанные с содержанием и ремонтом машины, а также с ее покупкой или продажей. Скачать приложение и зарегистрироваться на платформе можно сразу после заключения договора страхования, а воспользоваться им только тогда, когда возникнет потребность.