Все школьные автобусы в Тюменской области проверят перед 1 сентября
Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
410 из 647 школьных автобусов проверили в Тюменской области, сообщает региональная ГИБДД.
"Госинспекторы технического надзора ГИБДД проверяют прохождение технического осмотра, соответствие состояния автобусов установленным требованиям, в том числе наличие проблесковых маяков и техническую исправность ремней безопасности", - отмечается в сообщении.
Выявили 24 несоответствия школьных автобусов предъявляемым требованиям, все нарушения исправлены.
Среди водителей школьных автобусов,нарушений нет.
До начала учебного года все школьные автобусы в Тюменской области будут проверены ГИБДД.