Все школьные автобусы в Тюменской области проверят перед 1 сентября

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

410 из 647 школьных автобусов проверили в Тюменской области, сообщает региональная ГИБДД.

"Госинспекторы технического надзора ГИБДД проверяют прохождение технического осмотра, соответствие состояния автобусов установленным требованиям, в том числе наличие проблесковых маяков и техническую исправность ремней безопасности", - отмечается в сообщении.

Выявили 24 несоответствия школьных автобусов предъявляемым требованиям, все нарушения исправлены.

Среди водителей школьных автобусов,нарушений нет.

До начала учебного года все школьные автобусы в Тюменской области будут проверены ГИБДД.