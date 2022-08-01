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Все школьные автобусы в Тюменской области проверят перед 1 сентября

Общество, 12:19 17 августа 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

410 из 647 школьных автобусов проверили в Тюменской области, сообщает региональная ГИБДД.

"Госинспекторы технического надзора ГИБДД проверяют прохождение технического осмотра, соответствие состояния автобусов установленным требованиям, в том числе наличие проблесковых маяков и техническую исправность ремней безопасности", - отмечается в сообщении.

Выявили 24 несоответствия школьных автобусов предъявляемым требованиям, все нарушения исправлены.

Среди водителей школьных автобусов,нарушений нет.

До начала учебного года все школьные автобусы в Тюменской области будут проверены ГИБДД.

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# ГИБДД , школьные автобусы

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