  • 17 августа 202217.08.2022среда
  • USD61,4247
    EUR62,3551
  • В Тюмени 14..16 С 4 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменский мюзикл "Семейка Аддамс" представят в красноярском фестивале

Общество, 13:29 17 августа 2022

с личной страницы Сергея Осинцева во ВКонтакте | Фото: с личной страницы Сергея Осинцева во ВКонтакте

Мюзикл Тюменского драмтеатра "Семейка Аддамс" покажут на IV фестивале юного зрителя "Язык мира" в Красноярске, который пройдет с 19 по 31 августа. Билеты на спектакль разобрали моментально, сообщил руководитель драмтеатра Сергей Осинцев на своей странице во ВКонтакте.

Артисты сыграют мюзикл в Красноярском музыкальном театре 23 и 24 августа. Это первый спектакль Тюменского драмтеатра, который получил спецприз театральной премии "Золотая маска 2021-2022".

На фестивале зрители увидят также спектакли театров из Москвы, Екатеринбурга, Перми и Новосибирска. В программу вошли постановки разных жанров – от драмы и мистерии до оперы и мюзикла.

Подробности - на сайте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# мюзикл , Тюменский драматический театр

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:39 17.08.2022Юной обладательнице самых длинных волос России понравилась Тюмень
14:27 17.08.2022Дмитрий Тарасов: строительство студенческого кампуса даст толчок развитию вузов и Тюмени
14:03 17.08.2022Эксперт оценил первые результаты муниципального акселератора Тюменской области
13:52 17.08.2022В Тюменской области уровень коллективного иммунитета против ковида за пять месяцев снизился на 58%