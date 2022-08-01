Тюменский мюзикл "Семейка Аддамс" представят в красноярском фестивале

| Фото: с личной страницы Сергея Осинцева во ВКонтакте | Фото: с личной страницы Сергея Осинцева во ВКонтакте

Мюзикл Тюменского драмтеатра "Семейка Аддамс" покажут на IV фестивале юного зрителя "Язык мира" в Красноярске, который пройдет с 19 по 31 августа. Билеты на спектакль разобрали моментально, сообщил руководитель драмтеатра Сергей Осинцев на своей странице во ВКонтакте.

Артисты сыграют мюзикл в Красноярском музыкальном театре 23 и 24 августа. Это первый спектакль Тюменского драмтеатра, который получил спецприз театральной премии "Золотая маска 2021-2022".

На фестивале зрители увидят также спектакли театров из Москвы, Екатеринбурга, Перми и Новосибирска. В программу вошли постановки разных жанров – от драмы и мистерии до оперы и мюзикла.

Подробности - на сайте.