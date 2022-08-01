Тюменцам расскажут о краеведе Викторе Копылове в рамках проекта "Книжный эпицентр"

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Показ видеообзора о жизни и творчестве доктора технических наук, краеведа, основателя Музея истории науки и техники Зауралья Виктора Копылова пройдет в рамках проекта "Книжный эпицентр" на площади 400-летия Тюмени 18 августа. Начало — в 18 часов, сообщает Централизованная городская библиотечная система.

На мероприятии выступят члены ассоциации "Поэты Тюменской области". Свои стихотворения прочтут Надежда Крымова, Вероника Бадрызлова, Галина Грицаченко и Светлана Хохлова. Тамара Кугаколова прочитает произведения автора книг прозы и стихов Владимира Герасимова.

"Книжный эпицентр" – цикл летних уличных мероприятий, на которых сотрудники библиотек и приглашенные гости представляют проекты библиотечной системы и проводят творческие встречи. Расширить свои познания в истории города и региона тюменцы смогут каждый четверг с 18 до 19 часов.