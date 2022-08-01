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Тюменские НКО успевают подать заявки на спецконкурс грантов губернатора

Общество, 19:00 17 августа 2022

Анна Достовалова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Анна Достовалова, ИА "Тюменская линия"

Прием заявок на спецконкурс грантов губернатора Тюменской области завершится 19 августа в 17 часов. Тюменские социально ориентированные некоммерческие организации могут получить субсидию в размере от 300 тысяч до 1,3 млн рублей.

По сведениям департамента социального развития Тюменской области, уже зарегистрировано 13 заявок, еще 89 сейчас на стадии оформления.

Отбор пройдет по нескольким направлениям: социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан, оказание помощи беженцам и вынужденным переселенцам, содействие развитию внутренней трудовой миграции, сохранение исторической памяти.

Общая сумма фонда — 15 млн рублей. Итоги конкурса станут известны не позднее 3 сентября, реализация проектов — с октября 2022 года.

Проконсультироваться можно по телефонам: 8 (3452) 20-10-57, 50-26-56.

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