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Владимир Якушев прокомментировал работу регионов по ликвидации природных пожаров

Общество, 18:33 17 августа 2022

Официальный сайт полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе | Фото: Официальный сайт полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе

Ситуация с природными пожарами в регионах Уральского федерального округа нормализовалась, работу регионов по ликвидации пожаров можно оценивать как удовлетворительную. Об этом заявил полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев.

"Большинству удается работать на опережение и заранее согласовать те объемы сил и средств, которые имеются у соседних территорий, и будут привлечены в регион для тушения пожара в случае недостаточности собственных ресурсов", — отметил он.

В этом году было отмечено два пиковых периода по природным пожарам — конец апреля – начало мая и начало августа. Эксперты считают, что майские природные пожары были вызваны погодными условиями и несоблюдением гражданами правил пожарной безопасности во время пребывания на отдыхе и при проведении работ на дачных или садовых участках.

Пожары в августе связаны с аномально высокой температурой воздуха и грозовой активностью в северных регионах УрФО.

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# Владимир Якушев , пожары

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