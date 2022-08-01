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Шестнадцать жительниц Тюменской области могут получить звание "Мать-героиня"

Общество, 17:51 17 августа 2022

департамент соцразвития Тюменской области | Фото: департамент соцразвития Тюменской области

Получить звание "Мать-героиня" могут жительницы Тюменской области, которые родили и воспитали десять и более детей. В регионе проживают шестнадцать таких семей — в Заводоуковске, Ялуторовске, Армизонском, Бердюжском, Вагайском, Исетском, Викуловском и других районах, сообщает департамент соцразвития Тюменской области.

⁣Звание "Мать-героиня" для родивших и воспитавших десять и более детей своим указом установил в России президент Владимир Путин. Мать и дети должны быть гражданами России. Семья должна быть социально ответственной, в которой обеспечен надлежащий уровень заботы о здоровье, образовании.

"В настоящее время разрабатывается порядок присвоения звания, которым будет установлен механизм и критерии награждения", ⁣— пояснили в департаменте соцразвития Тюменской области.

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# звание , семья

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