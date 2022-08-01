Из Тюменской области экспортировали четыре тонны рулонного газона в Казахстан

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Партию рулонного газона, общим весом четыре тонны экспортировали в Казахстан из Тюменской области. Перед отправкой газон обследовали в испытательной лаборатории, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Специалисты лаборатории провели энтомологическое исследование, направленное на выявление карантинных насекомых для страны-импортера, а также гельминтологическое - для обнаружения бледной и золотистой картофельных нематод.

В результате экспертизы карантинных объектов обнаружено не было, уточнили в ведомстве. Экспортеру выдан фитосанитарный сертификат, который подтверждает безопасность продукции.