  • 18 августа 202218.08.2022четверг
  • USD60,7552
    EUR61,8322
  • В Тюмени 12..14 С 4 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Из Тюменской области экспортировали четыре тонны рулонного газона в Казахстан

Экономика, 15:17 18 августа 2022

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Партию рулонного газона, общим весом четыре тонны экспортировали в Казахстан из Тюменской области. Перед отправкой газон обследовали в испытательной лаборатории, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Специалисты лаборатории провели энтомологическое исследование, направленное на выявление карантинных насекомых для страны-импортера, а также гельминтологическое - для обнаружения бледной и золотистой картофельных нематод.

В результате экспертизы карантинных объектов обнаружено не было, уточнили в ведомстве. Экспортеру выдан фитосанитарный сертификат, который подтверждает безопасность продукции.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# управление Россельхознадзора , экспорт

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:38 18.08.2022Оформить выплаты на ипотеку для многодетных семей теперь можно на Госуслугах
16:14 18.08.2022Тюменские селекционеры вывели два новых сорта картофеля
15:49 18.08.2022Строительство путепровода через Транссиб в Ялуторовске идет с опережением
15:26 18.08.2022Почти 148 млрд рублей налогов собрали в Тюменской области за семь месяцев 2022 года