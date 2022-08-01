В Тюмени впервые 30 одаренным детям вручат нагрудный знак

| Фото: дворец творчества и спорта "Пионер" во ВКонтакте | Фото: дворец творчества и спорта "Пионер" во ВКонтакте

30 одаренным детям Тюменской области вручат нагрудный знак 22 августа в Тюмени. Мероприятие пройдет на региональной августовской конференции педагогов дополнительного образования.

Знак отличия был учрежден в начале 2022 г. для поощрения талантливых детей. Он первые будет вручен юным жителям Тюмени, Тобольска, Заводоуковска, Тюменского, Абатского, Тобольского, Ишимского, Казанского и Викуловского районов, сообщает Дворец творчества и спорта "Пионер".

250 педагогов и специалистов дополнительного образования обсудят возможности и перспективы развития сферы в регионе на шести площадках практических секций. К примеру, в Тюменском индустриальном университете рассмотрят вопросы, касающиеся естественных наук и техники, а в Тюменской технопарке - социально-гуманитарной направленности, уточняется в сообщении.

Кроме того, все участники конференции поучаствуют в панельной сессии, посвященной системе воспитания, которая является отражением общероссийских ценностей, региональных особенностей, традиций и практик. Приглашенные эксперты поделятся своим опытом в этом направлении.