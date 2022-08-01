Открытые тренировки и лекции пройдут в Тюмени на фестивале "МЕДиана"

| Фото: www.tyumsmu.ru | Фото: www.tyumsmu.ru

Фестиваль здоровьесбережения "МЕДиана" пройдет в Тюмени с 27 августа по 17 сентября. Горожан пригласят на открытые спортивные тренировки и лекции. Их проведут сотрудники Тюменского ГМУ, представители практического здравоохранения и волонтеры-медики.

По информации пресс-службы медвуза, участникам фестиваля расскажут о здоровом питании, рациональной физической активности, профилактике ВИЧ-инфекции, нюансах вакцинации. Запланирована концертная программа с показательными спортивными номерами, откроются палатки здоровья, будут организованы консультации врачей, состоятся мастер-классы студентов-медиков.

Мероприятия будут проходить по субботам в 15 часов и воскресеньям в 12 часов на территории сквера Моисеенко и других городских общественных пространств, в корпусах Тюменского медицинского университета (ул. Одесская, 54).

"Здоровьесберегающие мероприятия мы проводили и ранее, но в этот раз значительно увеличили масштаб. Выросло количество активностей, добавились спортивные площадки. Расписание мероприятий фестиваля будет еженедельно обновляться на сайте Тюменского медицинского университета и в соцсетях вуза", - рассказала начальник управления молодежной политики Тюменского медицинского университета Елизавета Кунгурова.

Фестиваль здоровьесбережения "МЕДиана" стартует в Тюмени в сквере Моисеенко 27 августа в 12 часов. Горожан приглашают в лекторий и на открытые тренировки.