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Тюменский вуз представил разработку для МЧС на форуме "АРМИЯ-2022" в Московской области

Общество, 13:39 18 августа 2022

отдел медиа и внешних коммуникаций ТИУ | Фото: отдел медиа и внешних коммуникаций ТИУ

Автоматизированную информационную систему "Гарнизон" для МЧС представил Тюменский индустриальный университет на международном военно-техническом форуме "АРМИЯ-2022" в Московской области. Всего участниками события стали около 1,5 тыс. предприятий и организаций, делегации из 72 государств, сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций ТИУ.

В результате работы системы "Гарнизон" будет сформирован объем данных, подходящий для проведения научных исследований в области больших данных и машинного обучения. Впоследствии возможно создание аналитических систем. Используя возможности алгоритмов на основе нейросетей при анализе базы ЧС, появится шанс предсказывания повторения и возникновения новых ЧС с похожими параметрами. Проект планируется протестировать в Тюменской области. После отладки и достижения положительных результатов возможна интеграция в другие регионы РФ.

Доклад начальника отдела веб-разработки департамента цифрового развития ТИУ Владимира Терехова "Информационно-аналитическая система "Гарнизон" для МЧС Тюменской области" признали лучшим в секции "Региональный и отраслевой опыт внедрения ИИ и современные геополитические условия".

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# ГУ МЧС России , ТИУ

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