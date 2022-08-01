Мобильные приложения Utair из-за блокировки перестанут работать

| Фото: Utair во ВКонтакте | Фото: Utair во ВКонтакте

Мобильные приложения авиакомпании Utair приостановят работу из-за блокировки со стороны AppStore и Google Play 19 августа. Об этом сообщает ТАСС.

При этом покупка билетов, электронная регистрация и остальные сервисы Utair по-прежнему доступны на сайте авиакомпании. Utair готовилась к такому варианту событий и сделала мобильную версию сайта максимально удобной для пользователей, говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании.