Блинные истории в Ялуторовске будут случаться не только на Масленицу

архив | Фото: из сообщества "Культурный центр Арт-Вояж I Ялуторовск" во ВКонтакте архив | Фото: из сообщества "Культурный центр Арт-Вояж I Ялуторовск" во ВКонтакте

Несмотря на то, что в Ялуторовске в 2022 году удалось перевернуть самый большой блин в России, блинная история для города только начинается. Об этом глава Ялуторовска Вячеслав Смелик заявил в прямом эфире в сообществе "ЦУР Тюменской области" во ВКонтакте 18 августа.

"На этом блинная история только начинается. На сегодняшний день Ялуторовск - блинная столица России. Будем развивать эту тему в разных направлениях, не только на Масленицу. Город привлекателен для туристов. В 2021 году, несмотря на то, что он был пандемийным, наш острог посетили 80 тысяч туристов", — подчеркнул Вячеслав Смелик.

Он добавил, что календарь событий в городе насыщенный — на год планируют 13 мероприятий. Ближайшее событие "Августовские спасы" пройдет 20 августа.

Напомним, самый большой блин в России — 2 метра 95 сантиметров — выпекли в Ялуторовске на гастрономическом фестивале "Битва блинопеков" 25 июня. Рекорд официально зафиксировал эксперт Книги рекордов России Александр Пересвет-Дубровин.

Инна Пахомова