Оформить выплаты на ипотеку для многодетных семей теперь можно на Госуслугах

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Многодетные семьи смогут подать заявление на выплату в размере до 450 тыс. рублей для погашения ипотеки не выходя из дома. ДОМ.РФ совместно с Минцифры России запустили на портале "Госуслуги" сервис, который существенно упростит процедуру рассмотрения заявлений граждан и ускорит получение средств.

Для большинства многодетных семей выплата на погашение ипотеки, по словам заместителя генерального директора ДОМ.РФ Алексея Ниденса, – способ существенно снизить кредитную нагрузку.

"Это важно с учетом того, что около 70% всех ипотечных заемщиков в стране – семьи, имеющие детей или планирующие их рождение, - пояснил он. - С момента запуска мерой поддержки воспользовались уже около 360 тысяч человек. С внедрением нового сервиса на "Госуслугах" сделать это будет еще проще – сроки получения выплаты сократятся до нескольких дней".

Программа господдержки в виде выплат в размере до 450 тыс. рублей была запущена осенью 2019 года. Её могут получить семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года появился третий или последующий ребёнок. Важно, чтобы кредитный договор был подписан до 1 июля 2024 года. Выплату можно использовать на погашение кредита, выданного на покупку жилья на первичном и вторичном рынке, приобретение или строительство частного дома, покупку земельного участка для дальнейшего строительства дома или недостроенного объекта ИЖС. В июле 2022 г. президент России подписал закон о продлении данной меры поддержки, а также расширении ее возможностей.

По данным ДОМ.РФ, чаще всего оформляли выплату 450 тыс. рублей многодетные семьи в Чеченской Республике (45,9 тыс. заявлений), Московской области (22 тыс.), Ингушетии (16,1 тыс.), Башкирии (15,9 тыс.), Челябинской области (13,5 тыс.), Свердловской области (13,3 тыс.), Татарстане (13,4 тыс.), Москве (12,1 тыс.), Краснодарском крае (11,3 тыс.) и Санкт-Петербурге (9,6 тыс.).

"Ранее для получения выплаты необходимо было обратиться лично в банк, выдавший ипотечный кредит, с заявлением и полным комплектом документов. Теперь же заявление на субсидию можно оформить полностью онлайн, не тратя время на посещение отделений. Госуслуги сегодня предоставляют десятки услуг для семей с детьми, делая меры господдержки более удобными и простыми", – сообщил замглавы Минцифры России Дмитрий Огуряев.

Подробнее о новых условиях программы и других мерах поддержки можно узнать на сервисе спроси.дом.рф — федеральном информационном портале для россиян, которые хотели бы улучшить свои жилищные условия.