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В шести тобольских селах отремонтировали школы и детсады

Общество, 10:06 21 августа 2022

группа "Тобольский муниципальный район" во ВКонтакте | Фото: группа "Тобольский муниципальный район" во ВКонтакте

В шести населенных пунктах Тобольского района к новому учебному году отремонтировали школы и детские сады. Это образовательные учреждения в селах Ворогушино, Малая Зоркальцева, Бизино, поселке Ингаир, деревнях Нижние Аремзяны и Башкова.

"Всего в Тобольском районе 29 школ и 14 детских садов. Каждое учреждение с выездной проверкой посетили сотрудники межведомственной комиссии, чтобы определить их готовность к учебному году", — сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В этом году в Тобольском районе за парты сядут 2 тыс. 369 школьников, из них 206 — первоклассники.

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# детсады , ремонт , школы

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