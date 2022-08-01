В шести тобольских селах отремонтировали школы и детсады

| Фото: группа "Тобольский муниципальный район" во ВКонтакте | Фото: группа "Тобольский муниципальный район" во ВКонтакте

В шести населенных пунктах Тобольского района к новому учебному году отремонтировали школы и детские сады. Это образовательные учреждения в селах Ворогушино, Малая Зоркальцева, Бизино, поселке Ингаир, деревнях Нижние Аремзяны и Башкова.

"Всего в Тобольском районе 29 школ и 14 детских садов. Каждое учреждение с выездной проверкой посетили сотрудники межведомственной комиссии, чтобы определить их готовность к учебному году", — сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В этом году в Тобольском районе за парты сядут 2 тыс. 369 школьников, из них 206 — первоклассники.