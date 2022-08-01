16 школьных автобусов проверили перед началом учебного года в Омутинском районе

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Готовность 16 школьных автобусов Омутинского района к ежедневным перевозкам проверил начальник ГИБДД, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Все автобусы исправны, а водители, которые будут в новом учебном году перевозить школьников, – опытные и дисциплинированные. Их средний стаж за рулем – 18 лет.

Руководитель подразделения ГИБДД лично проинструктировал водителей об их ответственности за безопасность детей, которых они перевозят.