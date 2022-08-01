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16 школьных автобусов проверили перед началом учебного года в Омутинском районе

Общество, 18:23 18 августа 2022

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Готовность 16 школьных автобусов Омутинского района к ежедневным перевозкам проверил начальник ГИБДД, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Все автобусы исправны, а водители, которые будут в новом учебном году перевозить школьников, – опытные и дисциплинированные. Их средний стаж за рулем – 18 лет.

Руководитель подразделения ГИБДД лично проинструктировал водителей об их ответственности за безопасность детей, которых они перевозят.

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# ГИБДД Тюменской области , школьные автобусы

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