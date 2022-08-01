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Дорожную разметку у школ Тюмени обновят до 28 августа

Общество, 14:02 19 августа 2022

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

До 28 августа в Тюмени обновят дорожную разметку у школ и детских садов. Как сообщает городская администрация, перед началом учебного года в областном центре проверена работа светофоров и освещения, а также наличие дорожных знаков.

Обследование образовательных учреждений к 1 сентября идет больше месяца. Администрация Тюмени и сотрудники ГИБДД проводят весь комплекс организационных и профилактических работ для обеспечения безопасности обучающихся.

Свои замечания по организации безопасного движения вблизи школ тюменцы могут направлять через группу во ВКонтакте "Тюмень – наш дом".

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# 1 сентября , ГИБДД Тюменской области , разметка , школы

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