Дорожную разметку у школ Тюмени обновят до 28 августа

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

До 28 августа в Тюмени обновят дорожную разметку у школ и детских садов. Как сообщает городская администрация, перед началом учебного года в областном центре проверена работа светофоров и освещения, а также наличие дорожных знаков.

Обследование образовательных учреждений к 1 сентября идет больше месяца. Администрация Тюмени и сотрудники ГИБДД проводят весь комплекс организационных и профилактических работ для обеспечения безопасности обучающихся.

Свои замечания по организации безопасного движения вблизи школ тюменцы могут направлять через группу во ВКонтакте "Тюмень – наш дом".