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Тюменцы могут выбрать кошку или собаку из муниципального приюта на площади 400-летия

Общество, 18:24 19 августа 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Видеоролик о питомцах городского приюта по ул. Кедровой, 133 покажут тюменцам к Международному дню бездомных животных 19 и 20 августа.

Как сообщает администрация города, фото животных будут демонстрировать на видеоэкране арт-пространства площади 400-летия Тюмени. Среди них горожане смогут выбрать себе нового друга и помочь ему обрести новый дом

Отметим, что с начала 2022 года в тюменский приют поступило 830 собак и 148 кошек. Обрели дом только 302 собаки и 22 кошки.

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# бездомные животные , приют

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