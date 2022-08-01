Тюменцы могут выбрать кошку или собаку из муниципального приюта на площади 400-летия

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Видеоролик о питомцах городского приюта по ул. Кедровой, 133 покажут тюменцам к Международному дню бездомных животных 19 и 20 августа.

Как сообщает администрация города, фото животных будут демонстрировать на видеоэкране арт-пространства площади 400-летия Тюмени. Среди них горожане смогут выбрать себе нового друга и помочь ему обрести новый дом

Отметим, что с начала 2022 года в тюменский приют поступило 830 собак и 148 кошек. Обрели дом только 302 собаки и 22 кошки.