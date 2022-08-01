  • 22 августа 202222.08.2022понедельник
  • USD59,1321
    EUR59,3934
  • В Тюмени 15..17 С 3 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Студенты Тюменского медуниверситета могут пройти переподготовку по IТ-профилю

Общество, 09:41 22 августа 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Профессиональную переподготовку по IТ-профилю "Введение в программирование медицинских информационных систем" проводит Тюменский государственный медуниверситет для своих студентов. Об этом сообщает департамент информатизации Тюменской области.

По окончании обучения будущие врачи получат квалификацию "Программист" и цифровые компетенции по основам алгоритмизации, программированию на Python и работе с базами данных PostgreSQL.

Подробности можно узнать, написав на почту egorov@tyumsmu.ru.

Реализация программы предусмотрена проектом "Цифровые кафедры" в рамках федерального проекта "Развитие кадрового потенциала IТ-отрасли" национальной программы "Цифровая экономика России".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# программирование , профессиональное обучение , студенты , ТюмГМУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:21 22.08.2022В Тюмени снова будет жарко
10:59 22.08.2022Онлайн-маршрут по уличному искусству Тюмени адаптировали для велосипедистов
10:48 22.08.2022Конкурсы на рыбацкие байки и большой улов пройдут на фестивале "Уха-царица" в Тобольске
10:37 22.08.2022Водитель заплатит работодателю более 600 тысяч за поврежденный грузовик