Студенты Тюменского медуниверситета могут пройти переподготовку по IТ-профилю

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Профессиональную переподготовку по IТ-профилю "Введение в программирование медицинских информационных систем" проводит Тюменский государственный медуниверситет для своих студентов. Об этом сообщает департамент информатизации Тюменской области.

По окончании обучения будущие врачи получат квалификацию "Программист" и цифровые компетенции по основам алгоритмизации, программированию на Python и работе с базами данных PostgreSQL.

Подробности можно узнать, написав на почту egorov@tyumsmu.ru.

Реализация программы предусмотрена проектом "Цифровые кафедры" в рамках федерального проекта "Развитие кадрового потенциала IТ-отрасли" национальной программы "Цифровая экономика России".