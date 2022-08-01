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В Тюмени на неделю перекроют участок улицы Амурской

Общество, 08:11 23 августа 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Участок ул. Амурской закроют для автомобилей в Тюмени с 29 августа до 4 сентября, сообщает городская администрация.

Ограничение вводится в связи с реконструкцией водопровода в районе пересечения с ул. Транспортной. Пути объезда: улицы Новосибирская и Транспортная.

Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени | Фото: Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени

Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут, соблюдать правила дорожного движения РФ.

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# водопровод , ограничение движения

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