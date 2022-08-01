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Соцсети расширяют возможности для продвижения продукции предпринимателей Тюменской области

Экономика, 16:23 19 августа 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Социальные сети расширяют возможности для продвижения продукции предпринимателей Тюменской области. Инфраструктура ВКонтакте и "Одноклассников" ориентирована как на открытие дала, так и на его развитие. Об этом рассказали представители социальных сетей на форуме "СУП-2022" в Тюмени.

"Инфраструктура и строилась в расчете на микропредприятия. К примеру, из группы во ВКонтакте в три клика можно сделать еще и сайт - страницу для внешних коммуникаций. Все заточено на предпринимателей, которые начинают свое дело с перспективой развития. Порог входа минимальный и не зависит от того, вяжет ли предприниматель шапки или производит оборудование", - подчеркнула эксперт ВКонтакте для бизнеса Александра Черкас, Евангелист.

По мнению руководителя по развитию бизнеса "Одноклассников" Андрея Карпова, базовый и работающий набор для предпринимателя включает в себя создание профиля и группы.

"Для бизнеса нужно наполнить ее и регулярно публиковать посты. Остальное - за умными алгоритмами, они сделают все, что нужно, для продвижения. Дальнейший шаг – это чат-боты - бесплатный эффективный канал для связи с пользователем", - пояснил Андрей Карпов.

Отметим, что ВКонтакте и "Одноклассники" являются цифровыми партнерами площадки "Digital инструменты для бизнеса" форума "СУП-2022".

Оксана Корнеенкова

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# предпринимательство , Продвижение , социальные сети

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