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Ишимцев научат расписывать сувенирные магниты акриловыми красками

Общество, 09:37 20 августа 2022

"Моя территория" г. Ишима во ВКонтакте | Фото: "Моя территория" г. Ишима во ВКонтакте

Мастер-класс по росписи магнитных холстов акриловыми красками проведут в мультицентре "Моя территория" Ишима 25 августа с 18 до 20 часов.

"Остались считанные дни до конца лета. Считаю это хорошей возможностью для того, чтобы заняться творчеством и собрать все эмоции и воспоминания на миниатюрных картинах, сделанных своими руками. Живопись акрилом будет интересна как уже опытным художникам, желающим попробовать что-то новое, так и новичкам. Приглашаем всех создать акриловый магнит на память о прошедшем лете", - рассказала руководитель ишимского мультицентра "Моя территория" Татьяна Зубрилина.

Занятие проведет художница Елена Гетманова, которая поделится нюансами по работе с акрилом, расскажет чем разбавлять краску, какие холсты и кисти использовать, как составлять композицию. Участники мастер-класса создадут авторские декоративные магниты, которые смогут подарить близким или оставить себе на память, сообщает "Комсомольская правда-Тюмень".

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# Ишим , мастер-класс , художники

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