Тюменский психолог пояснила разницу между ленью и апатией

| Фото: Роскачество | Фото: Роскачество

Разницу между ленью и апатией объяснила психолог из Тюмени Юлия Степьюк во Всемирный день лени 20 августа.

Она пояснила, что лень является естественным состоянием, которое вызвано рядом причин. Опасны могут быть его крайности.

"Лень с психологической точки зрения может быть признаком пассивной агрессии или желанием кому-то отмстить. Это также признак усталости: физической, эмоциональной или умственной", – рассказала Юлия Степьюк.

Тем не менее, то, что мы считаем ленью не всегда ею является. Апатичность может сигнализировать о депрессии. В таком случае, человек практически всегда спит или лежит, а время на хобби и общение с близкими сокращает. Тогда следует обратиться за консультацией к специалистам. А еще полезно скорректировать питание – большое количество углеводов в рационе сделает человека вялым. Этим же чревато и употребление никотина и алкоголя, так как при насыщении организма токсинами активность снижается.