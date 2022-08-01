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Более 26,8 тысяч вакансий приходится на 4 тысячи безработных в Тюменской области

Общество, 12:39 20 августа 2022

t.me/dtzn_tyumen | Фото: t.me/dtzn_tyumen

Более 26,8 тысяч вакансий приходится на 4 тысячи безработных в Тюменской области по данным на 19 августа. Самыми востребованными являются специалисты сельского хозяйства, промпроизводств, образования, торговли и сферы услуг. Работодатели предлагают 9,9 тыс. мест для трудоустройства. Обучиться востребованным профессиям можно через центры занятости - с начала года в регионе это сделали 1 тыс. 520 человек.

"Если при обращении в центр занятости в течение 10 дней найти подходящий вариант работы специалистам центра занятости не удалось, гражданин признаётся безработным и ему выплачивается пособие. От 1 500 до 12 792 рублей. Это зависит от стажа, квалификации гражданина", - рассказал директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров.

Численность безработных в Тюменской области составляет чуть больше четырех тыс. человек, что ниже среднего показателя по России и Уральскому федеральному округу.

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# Александр Сидоров , занятость , переобучение

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