Планирование расходов убережет семейный бюджет от спонтанных трат

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Планирование расходов убережет семейный бюджет от спонтанных трат, считает эксперт по финансам Елена Степанова из Тюмени. По ее словам, незапланированные расходы чаще всего случаются из-за незакрытых потребностей

"Человек, который в детстве испытал дефицит в чем-либо, старается его восполнить в зрелом возрасте. Например, недостаток в любви, заботе или безопасности пытаются компенсировать через предметы материального мира. Пока этот момент психологически не проработан, человек будет подвержен эмоциональным покупкам, – отмечает финансист.

Она привела несколько простых правил, которые помогают рационально оценить необходимость покупки и справиться с желанием потратить больше. Прежде всего, в магазины надо ходит со списком и сытым. Далее – не хранить все деньги на карте, с которой оплачиваются покупки. Понять, какая же сумма необходима, поможет ведение учета своих расходов и доходов, а значит – планирование.

Не менее важным она считает планировать доходы и стремиться не столько экономить, сколько увеличивать заработок. Это позволит не превратиться в скрягу. Плюс подушка безопасности – она позволяет чувствовать себя уверенней в случае форс-мажора. Ее размер зависит от расходов. Как минимум, она должна быть равна сумме трех месячных минимальных расходов.