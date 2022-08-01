Планирование расходов убережет семейный бюджет от спонтанных трат
Планирование расходов убережет семейный бюджет от спонтанных трат, считает эксперт по финансам Елена Степанова из Тюмени. По ее словам, незапланированные расходы чаще всего случаются из-за незакрытых потребностей
"Человек, который в детстве испытал дефицит в чем-либо, старается его восполнить в зрелом возрасте. Например, недостаток в любви, заботе или безопасности пытаются компенсировать через предметы материального мира. Пока этот момент психологически не проработан, человек будет подвержен эмоциональным покупкам, – отмечает финансист.
Она привела несколько простых правил, которые помогают рационально оценить необходимость покупки и справиться с желанием потратить больше. Прежде всего, в магазины надо ходит со списком и сытым. Далее – не хранить все деньги на карте, с которой оплачиваются покупки. Понять, какая же сумма необходима, поможет ведение учета своих расходов и доходов, а значит – планирование.
Не менее важным она считает планировать доходы и стремиться не столько экономить, сколько увеличивать заработок. Это позволит не превратиться в скрягу. Плюс подушка безопасности – она позволяет чувствовать себя уверенней в случае форс-мажора. Ее размер зависит от расходов. Как минимум, она должна быть равна сумме трех месячных минимальных расходов.