В Тюменской области открылась новая этноплощадка

| Фото: информационного центра правительства Тюменской области | Фото: информационного центра правительства Тюменской области

Центр казахской культуры открылся в Упоровском районе. Это еще одно место сохранения знаний о традициях казахов, родного языка, национальных праздников, фольклора и ремесел, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Чем больше этнокультурных площадок будет в нашем многонациональном регионе, тем больше мы будем знать о культуре, традициях друг друга. Через знание рождается уважение, взаимопонимание и дружба народов", - особо подчеркнул значимость события председатель национально-культурной автономии казахов России Есенгалий Ибраев.