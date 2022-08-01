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Тюменцы оформили более 400 тысяч больничных с начала 2022 года 

Общество, 09:49 21 августа 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

404 тыс. 304 листка по временной нетрудоспособности оформили жители Тюменской области за 7 месяцев 2022 года. Из них более 55 тыс. - по уходу за детьми.

Пик больничных пришелся на февраль. Тогда тюменцам выдали порядка 108 тыс. 844 пособий. Выплаты по больничным составили 3251, 63 млн рублей.

"На сайте Фонда Социального страхования РФ опубликована подробная памятка о том, как граждане могут оформить ЭЛН и порядок получения страхового обеспечения, - отметили в региональном управлении ФСС.

Там добавили, что общий срок выплат не превышает 10 рабочих дней (больничный), пособий по беременности и родам, единовременных пособий при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет (первая выплата), сообщает "Мегатюмень".

"Перечисление выплат осуществляется в соответствии с выбранным способом получения пособия работником. По номеру карты МИР средства поступят в течение 1 рабочего дня. На расчетный счет выплаты могут поступить в течение 1-3 рабочих дней, в зависимости от условий работы вашего банка в выходные дни при зачислении пособия, так как зачисляет пособия на счета именно банк, - пояснили в управлении ФСС по Тюменской области. - По почте выплаты могут поступить в течение 7 рабочих дней. В данном случае зачисляет пособия и переводит в почтовые отделения именно центральный офис почты".

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# больничный лист , УФССП России по Тюменской области

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