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Тюменская компания зарегистрировала три новых препарата удобрений для сельского хозяйства

Общество, 13:59 21 августа 2022

vk.com/rostok.dacha | Фото: vk.com/rostok.dacha

Три новых препарата удобрений для сельского хозяйства зарегистрировала и готовит к реализации компания "НПЦ "Эврика" - резидент Тюменского технопарка.

"Один препарат будет влиять на плодородие почвы. Его вносят по весне, либо осенью для улучшения плодородия. Еще два - для стимуляции роста. Но они разные. Для разной среды. Один — для кислой, другой — для щелочной", - рассказала о новинках исполнительный

директор "НПЦ "Эврика" Валентина Грехова.

Отметим, что уже известный аграриям гуминовый препарат "Росток"- тюменского производства - сейчас впервые испытывают на полях Азербайджана. Результаты испытаний в Баку покажет осень. Это первое масштабное сотрудничество с зарубежьем. Интерес аграриев связан с санкциями, новыми экономическими условиями в мире и экологичностью продукта.

Торф, вода и немного химических реактивов - это всё, что нужно для тюменского стимулятора роста культур. Сырьё местное, пишет "Вслух.ру".

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# импортозамещение , сельское хозяйство , тюменский технопарк

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