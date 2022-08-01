На тюменской детской железной дороге отремонтировали учебный корпус

| Фото: Тюменская детская железная дорога во ВКонтакте | Фото: Тюменская детская железная дорога во ВКонтакте

Учебный корпус открылся после ремонта на Тюменской детской железной дороге. Юных железнодорожников собираются обучать новым специальностям.

"Руководство Свердловской железной дороги планирует развивать Тюменскую детскую железную дорогу, - пояснил ее руководитель Дмитрий Каргаполов. - Первый этап предусматривает развитие нашего учебного центра, расположенного на Товарном шоссе, 8 в Тюмени. Уже отремонтировали и запустили в работу первый корпус. Заканчиваются работы по ремонту второго корпуса, рабочие уже приступили к ремонту третьего корпуса. Появятся дополнительные классы, детей будут обучать новым профессиям: "Электроснабжение", "Вокзальный комплекс", "Информационные технологии", "Системы централизации блокировки и связь". В третьем корпусе будет все, что связано с профессиями по содержанию и ремонту путевого хозяйства".

Для первого корпуса закуплены новые тренажеры, в том числе тренажёр по управлению локомотивом, копия дефектоскопной тележки для обнаружения дефектов в железнодорожном пути и стрелочных переводах. Есть еще тренажеры по изучению тормозного оборудования грузового поезда и по осмотру грузового состава на станции, пишет "Вслух.ру".

Имеются планы и по развитию самой детской железной дороги, расположенной у п. Боровский на берегу Андреевского озера. Протяженность пути составляет около 4 км.

Железнодорожным специальностям в Тюмени обучаются более 500 детей с 5 по 8 классы. Все учащиеся проходят практику на полигоне. Больше половины из них - дети железнодорожников, которые планируют пойти по стопам своих родителей.