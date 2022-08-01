Предприниматели Тюменской области получают поддержку при трудоустройстве отдельных категорий граждан

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Бизнес, который берет на себя трудоустройство отдельных категорий молодежи до 30 лет, а также граждан Украины, ЛНР и ДНР в Тюменской области, может рассчитывать на субсидию. Она будет равна трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных.

"Первый платеж работодатель получит через месяц после трудоустройства соискателя, второй – через три месяца, третий – через шесть месяцев, - рассказала директор кадрового центра "Работа России" в Тюменской области Оксана Астафьева.

Что касается граждан ЛНР и ДНР, то на сегодняшний день в Тюменскую область прибыли 954 человека с этих территорий и Украины. Граждан трудоспособного возраста – 213. Из них уже трудоустроены 94 человека, пишет издание "Тюменская область сегодня".

"Предложения по вакансиям зависят от имеющегося уровня образования кандидата и опыта работы. Большое количество предприятий заявили о готовности принять на работу граждан, вынужденно покинувших территорию Украины. В их число входят УГМК-Сталь, АО "Стальмост", Тюменская домостроительная компания, УК "Перспектива", АО "Продо Тюменский бройлер", Интеко МС и другие", - резюмировала Оксана Астафьева.