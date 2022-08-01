На территории Аптекарского сада в Тобольске сохранили реликтовые деревья

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

92 реликтовых дерева удалось сохранить на территории Аптекарского сада в Тобольске, созданного в XIX веке.

На территории высаживали лекарственные растения для продажи в аптеке. Чтобы сохранить преемственность, в проекте реконструкции предусмотрели огород лекарственных трав, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В парке есть зоны для воркшопов, площадки для детей и спорта, места выгула животных.

На территории был пруд, который не удалось сохранить, поэтому здесь создали новый искусственный.

"Летняя программа направлена на "прокачку" бренда сада. Здесь, например, работает Детское книжное сообщество. Его ведет 11-летний Матвей, - отметила куратор инициативной группы Аптекарского сада Светлана Спехова. - А по воскресеньям гостей встречает книжный клуб Центральной библиотеки. Мастерицы устраивают вязальные посиделки, проводят творческие мастер-классы".