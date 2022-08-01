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Роспотребнадзор дал рекомендации жителям Тюменской области по выбору овощей и фруктов

Общество, 12:19 22 августа 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Каждый пятый житель Тюменской области, обратившийся на горячую линию по качеству и безопасности плодоовощной продукции, узнавал, как часто контролируется ее качество. Всего к специалистам территориальных отделов, экспертам ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области" поступило 78 обращений.

Наибольшее количество обращений было связано с вопросами о предъявляемых требованиях к качеству и безопасности плодоовощной продукции и срокам годности и контролю за ними - 20%.

На втором месте - вопросы о правильном питании населения, о количестве и разнообразии потребляемых фруктов и овощей - 16%. Третье место занимают вопросы, связанные с правильным выбором плодоовощной продукции - 15%.

Кроме того, сообщается на сайте Роспотребнадзора, были заданы вопросы, связанные с оформлением претензий в адрес продавцов - 4%, маркировкой плодоовощной продукции - 13 %.

"В период проведения горячей линии письменных обращений по вопросам качества и безопасности плодоовощной продукции и срокам годности в управление Роспотребнадзора по Тюменской области, а также в территориальные отделы не поступало", - отмечено в сообщении.

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# горячая линия , овощи , Роспотребнадзор , фрукты

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