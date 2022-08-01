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Комиссия проверяет школьные автобусы в Уватском районе

Общество, 15:59 22 августа 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Обследования маршрутов движения школьных автобусов проводят в Уватском районе. В составе комиссии - инспектор ОГИБДД, представители районной администрации, дирекции по муниципальному хозяйству и школ.

"Нанесена новая дорожная разметка, вблизи учебных учреждений отремонтированы и добавлены искусственные неровности, дорожные знаки, обочины приведены в соответствие с нормами – трава выкошена, перепады высоты устранены", – пояснил заместитель главы Сергей Гордиевский.

Безопасность дорожного движения обучающихся, оценка соответствия технического состояния и уровня содержания дорог, по которым проходят маршруты движения школьных автобусов, находятся на особом контроле, сообщает администрация муниципалитета.

Всего в районе 730 учеников ездят на занятия на школьных автобусах.

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# Уватский район , школьные автобусы

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