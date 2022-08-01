Регионы получат финансирование для развития туристических кластеров

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Создание современной инфраструктуры, продвижение качественного туристического продукта и повышение доступности поездок для всех жителей России – эти и другие задачи предстоит решить в рамках плана мероприятий по реализации Стратегии развития туризма в России до 2035 года, распоряжение об утверждении которого подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

План, сообщается на сайте правительства, включает более 65 мероприятий и содержит целый комплекс мер государственной поддержки отрасли. В их числе – финансирование регионов для развития туристических кластеров, льготное кредитование инвестиционных проектов по созданию туристической инфраструктуры, выделение грантов бизнесу на строительство и реконструкцию гостиниц, поддержка развития сельского и экологического туризма.

Также предусмотрено финансирование инициатив по созданию модульных гостиниц и кемпингов, субсидирование проектов по производству туристического оборудования и увеличение господдержки лизинга такого оборудования, расширение механизма финансирования предприятий народных художественных промыслов.

Для развития культурно-познавательного туризма запланирован ремонт учреждений культуры, открытие новых выставок, создание привлекательной туристической среды в центрах исторических городов. Кроме того, в музеях должны появиться мультимедиагиды, с помощью которых можно будет знакомиться с экспонатами с использованием технологии дополненной реальности.

Большое внимание уделено цифровому развитию отрасли. В частности, запланирован запуск единой системы бронирования путёвок и создание новых сервисов на Национальном туристическом портале.

Вопросы развития индустрии туризма и гостеприимства подробно обсуждались 12 августа на совещании в Горно-Алтайске, которое провёл Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки в Сибирский федеральный округ. Глава кабмина подчеркнул, что правительство уделяет туризму самое серьезное внимание, особенно сегодня, с учётом геополитической ситуации.

"Его развитие способствует росту региональных экономик, помогает создавать новые рабочие места, преображать города, посёлки и сельские территории. Доступные путешествия – это одна из возможностей для людей узнать свою страну, через собственные, личные впечатления познакомиться с её богатой историей, традициями, разнообразием", – отметил председатель правительства.