Тюменцы в День флага развернули на набережной 20-метровый триколор

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

День Государственного флага Российской Федерации отмечают в Тюмени 22 августа. Традиционно российский триколор развернулся на самой высокой точке у набережной Туры - на пилоне моста Влюбленных.

Акция "Молодой гвардии Единой России" стартовала в 15 часов, когда профессиональные альпинисты, поднявшись на мост, под гимн страны водрузили флаг на высоте 67 м. Гостям мероприятия вручили трехцветные нагрудные ленты.

В 2022 году новшеством праздника стала видеооткрытка, записанная на фоне 20-метрового триколора, развернутого участниками флешмоба на самой просматриваемой точке набережной. Как рассказал замруководителя тюменских молодогвардейцев Владимир Соколов, акция призвана показать единство нашей многонациональной страны.

По его словам, участие в акции приняли горожане, узнавшие о флешмобе из социальных сетей, кроме того, к ним присоединились гости праздника, пришедшие в этот день на набережную Туры. "Среди прохожих, получивших сегодня ленточки, была традиционно проведена викторина на знание истории российского флага", - добавил он.

Организаторы акции отмечают, что с каждым годом горожане показывают все большую осведомленность и всерьез интересуются происхождением государственного флага и значением составляющих его цветов. "Такие мероприятия побуждают людей интересоваться историей нашей станы в целом", - считает Владимир Соколов.

Напомним, праздник установлен на основании указа президента России № 1714 от 20 августа 1994 года. Считается, что впервые бело-сине-красный флаг был поднят в царствование Алексея Михайловича на первом русском военном корабле "Орёл", построенном в 1667-1669 годах.

Официальный статус триколор приобрел только в 1896 году, когда накануне коронации Николая II министерство юстиции определило, что национальным должен "окончательно считаться бело-сине-красный цвет и никакой другой".

В новейшее время национальный триколор впервые подняли 22 августа 1991 года над Белым домом в Москве. Флаг представляет собой прямоугольное полотнище из трех равных горизонтальных полос: верхней — белого, средней — синего и нижней — красного цветов.

Николай Ступников