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Роспотребнадзор рекомендует школам с начала учебного года ввести термометрию

Общество, 10:02 23 августа 2022

ИА "Тюменская линия"

В школах России с начала нового учебного года рекомендовано организовать термометрию, оснастить помещения бактерицидными лампами. Рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ на сезон 2022-2023 г. представлены в новом постановлении Главного государственного санитарного врача России.

В документе сказано, что предусматривается привить против гриппа не менее 60% от численности населения субъекта РФ, не менее 75% от численности лиц, относящихся к группам риска, определенных Национальным календарем профилактических прививок.

Руководителям органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья важно оценить готовность больниц в период подъема заболеваемости гриппом, ОРВИ, пневмониями.

Прививочная кампания против гриппа начнется уже в сентябре. Специалисты Роспотребнадзора проведут мониторинг заболеваемости и циркуляции возбудителей.

Полный текст документа здесь.

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# вакцинация , грипп , Роспотребнадзор , термометрия , школы

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