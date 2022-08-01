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Дорожные знаки и разметку обновляют у школ Калининского округа Тюмени

Общество, 17:36 23 августа 2022

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Вблизи всех 29 школ Калининского округа Тюмени до начала нового учебного года установят новые и обновят существующие дорожные знаки, а также нанесут разметку. Об этом сообщает городская администрация.

22 августа на выездном заседании комиссии по безопасности дорожного движения совместно с сотрудниками ГИБДД города Тюмени и полка ДПС ГИБДД по Тюменской области проверили готовность дорог к новому учебному году.

Участники отметили также, что необходимо привести в порядок покрытие проезжей части, предотвратить вынос грязи на дорогу, окрасить ограждения, проверить светоотражаемость разметки, работу светофоров и систем освещения.

"Мы рассмотрели обращения граждан по организации дорожного движения, оценили светоотражаемость разметки нескольких пешеходных переходов и обеспечение безопасных подходов к школам. Сотрудники ГИБДД признали их удовлетворительными", - рассказал замруководителя управы округа Олег Савчук.

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# дорожная разметка , дорожные знаки , Калининский округ , школы

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