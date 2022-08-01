Первую симфонию Шостаковича исполнит тюменский оркестр в день рождения композитора

| Фото: Тюменская филармония во ВКонтакте | Фото: Тюменская филармония во ВКонтакте

Первый скрипичный концерт Шостаковича, премьера которого в 1955 году прошла на сцене Большого зала Санкт-Петербургской филармонии, даст Тюменский филармонический оркестр под управлением Юрия Медяника в день рождения композитора, 25 сентября.

Скрипичную партию исполнит одна из наиболее ярких и востребованных молодых музыкантов, лауреат престижных конкурсов Анна Савкина, сообщает тюменская филармония на своей странице во ВКонтакте.

"Сочинение стало образцом сочетания виртуозной партии скрипки, симфонической насыщенности оркестра и глубоко философского содержания, в раскрытии которого солист и оркестр выступают в тесном взаимодействии", - говорится в сообщении.

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