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Первую симфонию Шостаковича исполнит тюменский оркестр в день рождения композитора

Общество, 08:29 24 августа 2022

Тюменская филармония во ВКонтакте | Фото: Тюменская филармония во ВКонтакте

Первый скрипичный концерт Шостаковича, премьера которого в 1955 году прошла на сцене Большого зала Санкт-Петербургской филармонии, даст Тюменский филармонический оркестр под управлением Юрия Медяника в день рождения композитора, 25 сентября.

Скрипичную партию исполнит одна из наиболее ярких и востребованных молодых музыкантов, лауреат престижных конкурсов Анна Савкина, сообщает тюменская филармония на своей странице во ВКонтакте.

"Сочинение стало образцом сочетания виртуозной партии скрипки, симфонической насыщенности оркестра и глубоко философского содержания, в раскрытии которого солист и оркестр выступают в тесном взаимодействии", - говорится в сообщении.

Приобрести билеты online.

Возрастное ограничение: 6+.

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# музыка , Тюменский филармонический оркестр

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