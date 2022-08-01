В Тюменский госуниверситет поступили 20 стобалльников

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

20 обладателей стобалльных результатов ЕГЭ по географии, истории, обществознанию, русскому языку, химии и 26 победителей статусных школьных и студенческих олимпиад будут учиться на направлениях бакалавриата и магистратуры в Тюменском госуниверситете. Об этом сообщил на своей странице в соцсети ректор вуза Иван Романчук.

Он отметил, что решающими факторами для поступления отличников именно в ТюмГУ являются наполненность образовательной программы и ее соответствие запросу рынка труда. А также создание подходящих с точки зрения инфраструктуры условий обучения, особенно для иногородних ребят.

"Мы комплексно решаем обе задачи, создаем новый трек два плюс два для бакалавров, запускаем практикоориентированные магистратуры и готовимся к строительству современного кампуса", - подчеркнул он.

По мнению Ивана Романчука, высокорейтинговые абитуриенты это хорошо осознают и доверяют вузу, что доказывают итоги приемной кампании-2022.