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Четыре проекта объединили более 7,8 тысяч серебряных волонтеров Тюменской области

Общество, 18:27 23 августа 2022

информационного центра правительства Тюменской области | Фото: информационного центра правительства Тюменской области

Четыре проекта объединили более 7,8 тысяч серебряных волонтеров Тюменской области. Штаб-квартира волонтерского движения работает с 2018 года на базе регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации. Филиалы созданы во всех муниципалитетах, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Серебряные добровольцы активно участвуют в социальной жизни региона, реализуя четыре проекта. К примеру, "Гиды 55+" занимаются продвижением туризма и краеведения. Участники "Бабушкиного Workout" - проводят систематические спортивные занятия для тюменцев разных возрастов в парках, дворах, скверах. А "Бабушки особого назначения" просвещают о безопасности. Волонтеры "Арт-избы" создают вязаные, тканые и лоскутные изделия для нуждающихся, проводят выездные мастер-классы для детей.

информационного центра правительства Тюменской области | Фото: информационного центра правительства Тюменской области

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# безопасность , серебряные волонтеры , творчество , туризм

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