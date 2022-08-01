Российские внедорожники пополнили автопарк четырех подразделений Госохотдепартамента Тюменской области

| Фото: t.me/gosohotdep | Фото: t.me/gosohotdep

Новые полноприводные автомобили повышенной проходимости пополнили автопарк подразделений Госохотдепартамента Тюменской области. Четыре внедорожника "УАЗ Патриот" отправлены в тобольский, ялуторовский, ярковский и омутинский районные отделы ведомства, сообщает в своем Telegram-канале Госохотдепартамент Тюменской области.

Автомобили будут задействованы в работе по осуществлению государственного контроля и надзора в области охраны и использования объектов животного мира, сохранения ресурсов, охране и функционированию особо-охраняемых природных территорий регионального значения.