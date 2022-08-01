Андрей Пантелеев: события в культурной жизни Тюменской области становятся ярче и заметнее

| Фото: t.me/panteleevav72 | Фото: t.me/panteleevav72

События в культурной жизни региона становятся ярче и заметнее, сказал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев, комментируя в своем Telegram-канале предстоящий осенний сезон. Его открыли концерты под открытым небом, приуроченные 78-летию образования большой области.

"Формат многодневных фестивалей под открытым небом показал большую востребованность. Даже в будни на площади 400-летия Тюмени собирались до полутора тысяч человек: послушать музыку, потанцевать, посмотреть фильмы, выступления наших музыкантов. Многообещающим будет и осенний сезон. С Тюменским филармоническим оркестром новый художественный руководитель и главный дирижёр Юрий Медяник готовит авторское прочтение классики", - рассказал Андрей Пантелеев.

По его словам удивит зрителей премьерами в юбилейном 165-летнем году Тюменский драматический театр. Особенно на новых сценах "Молодость" и "Арт-кафе".

Кукольный театр готовит новую программу для малышей и их родителей.

А в музейном комплексе им. И.Я. Словцова ожидается выставка работ Марка Шагала и частных коллекций.