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Любительские команды приглашают на турнир по волейболу в Тюмени

Спорт, 08:24 25 августа 2022

Федерация волейбола Тюменской области | Фото: Федерация волейбола Тюменской области

Ежегодный турнир по волейболу среди любительских команд Тюмени состоится на пруду Южный (ул. Федюнинского, 5) 26 августа. Старт - в 17 часов, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации города.

Игры пройдут в формате 4:2 (4 юноши и 2 девушки), состав команды - до 12 человек.

Турнир приурочен к празднованию Дня государственного флага России и проводится в рамках проекта "Единство нации".

Заявки на участие могут направить все желающие на электронную почту mun86@mail.ru с отметкой в теме: "Волейбол", с указанием данных: Ф.И.О, год рождения, номер телефона и наименование учреждения, которое представляет команда.

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