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Тюменские олимпийские чемпионки Луиза Носкова и Галина Куклева встретятся с детьми в "Орленке"

Общество, 11:41 24 августа 2022

пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Тюменские звезды спорта встретятся с детьми, отдыхающими во Всероссийском детском центре "Орленок" в Краснодарском крае.

Чемпионка Олимпийских игр в Лиллехаммере по биатлону Луиза Носкова и серебряный призер XVIII Олимпийских зимних игр по биатлону, бронзовый призер XIX Олимпийских зимних игр Галина Куклева пообщаются с ребятами рамках проекта "Дети выбирают Знание" 26 августа.

пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Напомним, проект "Дети выбирают Знание" проходит в течение года. В его рамках для детей проводят встречи, лекции, деловые игры, конференции с участием ученых, медийных лиц, специалистов по четырем основным направлениям: "Soft skills", "Творчество", "Hard skills", "Специализированные тематики". Тематические дни собирают участников в 4 ведущих центрах дополнительного образования. Это международный детский центр "Артек", всероссийский детский центр "Смена", всероссийский детский центр "Орленок" и всероссийский детский центр "Океан". За год проект "Дети выбирают Знание" организует 100 тематических дней. И встреча с тюменскими олимпийскими звездами — один из них, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

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# Галина Куклева , Луиза Носкова

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