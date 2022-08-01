Чемпионат по спортивному ориентированию пройдет в сквере имени Моисеенко в Тюмени

| Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Чемпионат и первенство Тюмени по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (дисциплина "Спортивное ориентирование") состоятся в сквере им. Моисеенко (парк Медакадемии) 25 августа. Начало в 11 часов.

В личном зачете примут участие 100 спортсменов из 8 возрастных групп. Предстоящие соревнования пройдут в двух классах: открытом и паралимпийском. Участники, соревнующиеся в колясках, имеют право на сопровождающих лиц.

Напомним, что спортивное ориентирование - это динамичный и интересный спорт, где при помощи компаса и карты спортсмены должны преодолеть определенную дистанцию по лесу (по парку или по городу), состоящую из пунктов, на каждом из которых располагаются несколько призм. Из них нужно выбрать единственно верную, соответствующую заданной легенде. Принятие правильного решения как основной элемент ориентирования, остается за каждым из участников, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации города.